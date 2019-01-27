مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا

أسامة حافظ

يقام اليوم الأحد مباريات في دوريات أوروبا المختلفة وأبرزها..

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

بلد الوليد مع سيلتا فيجو 1:00 ظهرا

جيرونا مع برشلونة 5:15 مساء

ريـال سوسييداد مع هويسكا 7:30 مساء

أتلتيك بيلباو مع ريـال بيتيس 7:30 مساء

إسبانيول مع ريـال مدريد 8:45 مساء

الدوري الإيطالي

كييفو فيرونا مع فيورنتينا 1:30 ظهرا

أتلانتا مع روما 4:00 عصرا

بولونيا مع فروسينوني 4:00 عصرا

بارما مع سبال 4:000 عصرا

تورينو مع انتر ميلان 7:00 مساء

لاتسيو مع يوفنتوس 9:30 مساء

الدوري الألماني