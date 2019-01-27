مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا

أسامة حافظ
يقام اليوم الأحد مباريات في دوريات أوروبا المختلفة وأبرزها..
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
بلد الوليد مع سيلتا فيجو 1:00 ظهرا
جيرونا مع برشلونة 5:15 مساء
ريـال سوسييداد مع هويسكا 7:30 مساء
أتلتيك بيلباو مع ريـال بيتيس 7:30 مساء
إسبانيول مع ريـال مدريد 8:45 مساء
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا مع فيورنتينا 1:30 ظهرا
أتلانتا مع روما 4:00 عصرا
بولونيا مع فروسينوني 4:00 عصرا
بارما مع سبال 4:000 عصرا
تورينو مع انتر ميلان 7:00 مساء
لاتسيو مع يوفنتوس 9:30 مساء
الدوري الألماني
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