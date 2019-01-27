اونلاين | بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم الأحد | رابط مباراة ريال مدريد واسبانيول HD

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بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم الأحد | رابط مباراة ريال مدريد واسبانيول HD

يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلًا على إسبانيول في استاد كورنيلا البرات في العاشرة الا الربع مساءا اليوم الأحد 27 يناير 2019 ميلادياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم الأحد | رابط مباراة ريال مدريد واسبانيول HD

وحقق الريال فوزًا ثمينا على فريق جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو، ويحتل الريال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر.

إسبانيول سقط في اخر مباراة في الدوري الإٍسباني ضد إيبار صاحب المركز الحادي عشر جدول الترتيب بثلاثة أهداف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في سبع مباريات، وتعادل في ثلاث، وتلقى عشر هزائم.

بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم الأحد | رابط مباراة ريال مدريد واسبانيول HD

وسيبدأ الريال بتشكيل مكون من تيبو كورتوا ، مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال- داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد واسبانيول في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD.

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