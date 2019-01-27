اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة CoolKora

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مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة CoolKora

يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلًا على إسبانيول في استاد كورنيلا البرات في العاشرة الا الربع مساءا اليوم الأحد 27 يناير 2019 ميلادياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة CoolKora

وحقق الريال فوزًا ثمينا على فريق جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو، ويحتل الريال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة CoolKora

إسبانيول سقط في اخر مباراة في الدوري الإٍسباني ضد إيبار صاحب المركز الحادي عشر جدول الترتيب بثلاثة أهداف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في سبع مباريات، وتعادل في ثلاث، وتلقى عشر هزائم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة CoolKora

وسيبدأ الريال بتشكيل مكون من تيبو كورتوا ، مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال- داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة CoolKora

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد واسبانيول في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD.

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