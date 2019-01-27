رياضة | سر رقم 3 في حياة "جروس".. التوأم أخر المنضمين للقائمة ومدرب الزمالك مدين لهؤلاء بالاعتذار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر رقم 3 في حياة "جروس".. التوأم أخر المنضمين للقائمة ومدرب الزمالك مدين لهؤلاء بالاعتذار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أنا حزين.. أعتذر للجماهير" بهذه العبارة بدأ السويسري كرستيان جروس المدير الفني للزمالك المؤتمر الصحفي الذي عقب خسارة الفريق وخروجه من البطولة العربية بسيناريو درامي أمام الاتحاد السكندري تصدرت فيه ركلات الجزاء الترجيحية المشهد.

كان هذا هو الاعتذار الاول للسويسري بعد توليه المسؤلية تحديداً في الثالث من يوليو الماضي خلفاً لخالد جلال.

اعتذار آخر عليه تقديمه للمدربين هذه المرة خاصةً أن قائمة ضحاياه في تزايد مستمر يستعرضها "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي..

ثلاثية نظيفة في الجونة وثالث المباريات في المصري!

مباراة جمعت الفريقين في منافسات الأسبوع ال 16 من الدوري المصري دارت أحداثها في نوفمبر الماضي وانتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف دون رد ليكون هشام زكريا أول مدرب يتسبب جروس في رحيله وتستمر التكهنات حول الضحية التالية..



مواجهة خاصة هذه المرة بين الزمالك والمصري من مؤجلات الأسبوع الـ11 ويخسر المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين عجلا برحيل مصطفى يونس عن الادارة الفنية للفريق.

الزمالك وبيراميدز.. كلمة السر رقم 3!

المفارقة في رحيل مصطفي يونس بعد ثالث مبارياته مع المصري وثلاثة أهداف في مرمي الجونة ومثلهم في بيراميدز جعلت حسام حسن المدير الفني لبيراميدز هو الاسم الثالث في قائمة المدير الفني السويسري والتي يتوقع البعض لها الزيادة المستمرة!



مباراة ممتعة ازدادت سخونة بالكارت الأحمر الذي تم إشهاره في وجه عبد الله جمعة كان فيها التؤام ولاعبي بيراميدز ند قوي للفارس الأبيض ليُسدل الستار بالتعادل الذي لم يرض المستشار ترك آل الشيخ وأعلن بعدها عن رحيل حسام حسن وابراهيم حسن من صفوف الفريق.

المدرب المخضرم المقال ثلاث مرات!

"الداهية.. صانع المعجزات" ألقاب لازمته في مشواره الحافل مع بازل السويسري و شتوتجارت وتوتنهام وكذلك أهلي جدة السعودي كأبرز الاندية التي تولي مسؤلية إدارتها الفنية.



علي الرغم من هذه الالقاب وكذلك البطولات التي نجح في الظفر بها تظل إقالاته المستمرة علامات فارقة في مشواره فالاولي كانت مع توتنهام والثانية مع شتوتجارت والأخيرة مع يونج بويز.

21 ديسمبر 2018.. عقود جديدة تطمئن الجماهير

قبل نهاية العام تم اتفاق جروس مع الادارة علي توقيع عقود جديدة مع الفريق الأبيض لمدة عام قابل للتجديد ليحمل التوقيع في طياته المزيد من الاستقرار الفني تُمني به الجماهير النفس في تكرار ثنائية 2015 ويظل السؤال عن ضحيته التالية قائماً بدوره!