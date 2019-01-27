رياضة | نجم ليفربول يصدم الجماهير بتصريح مثير للجدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يصدم الجماهير بتصريح مثير للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الحارس البرازيلي اليسون حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، إن الريدز يتمتع بإمكانيات للقتال من أجل الحصول على أكبر الألقاب، لا شك في ذلك.

وتابع اليسون في تصريحات صحفية:"لكن أمامنا طريق طويل ، ومن المهم التأكد من إلى أين نحن ذاهبون.. لقد برهن مانشستر سيتي على قوته بتحقيق لقب البريميرليج بسهولة الموسم الماضي، وقد استثمروا أيضاً هذا الموسم، لذا فإن فريقهم بات أفضل الآن.. إنهم منافسون أقوياء جدا..".

وواصل: "السيتي الفريق الأقرب للتتويج هذا الموسم أيضا".

وأكمل: "مع ذلك ، لدينا أيضاً طموحنا للفوز بالدوري هذا الموسم، وأعتقد أننا نملك قدرات لنمضي قدما، لكن علينا أن نتعامل خطوة بخطوة مع المنافسة".