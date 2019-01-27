رياضة | نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن كواليس أزمة حسام غالي في المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن كواليس أزمة حسام غالي في المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مؤمن زكريا لاعب نادي أحد السعودي، الحديث عن أزمة لاعبي الأهلي والزمالك مع المنتخب

وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: حدثت معي أزمات شخصية ولكني أرفض الحديث عنها والعودة إليها.

واردف : حسام غالي تواجد دفاعا عن لاعبي الأهلي بالفعل، ولكني لم اخطره بموقفي من الأساس".

أكد مؤمن زكريا لاعب نادي أحد السعودي، أن خسارة الأهلي امام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا لم تكن متوقعه

وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: احمد فتحي ابلغني بشعوره بهزيمتنا عقب تسجيل الترجي هدفهم الأول

واردف : توقيت الهدف كان صعب للغايه، الترجي ليس بالفريق القوي الذي يهزم الأهلي

وعن إصابة هشام محمد قبل اللقاء قال : بعثة الفريق لم تكن مأمنة بالشكل الكافي، ماحدث لهشام محمد ازادنا اصرار وحماس.

كشف مؤمن زكريا لاعب نادي أحد السعودي كواليس زيارته للنادي الأهلي يوم السبت قبل رحيله عن الفريق

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وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشاة صدى البلد "لم يحدث ان تم التحقيق معي في الأهلي اليوم مثلما تردد".

متابعًا "حضرت إلى الأهلي من أجل مصافحة اللاعبين وتوديعهم وتوديع الجهاز الفني، قابلت الجميع وتمنوا لي التوفيق".

واضاف "لم أصرح بأي شيء خاطيء من أجل ان يتم التحقيق معي".

وأستكمل مؤمن "كابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي قابلني في المران وتمنى لي التوفيق في الخطوة وأكد انها ستكون خطوة مهمة".