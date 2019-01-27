رياضة | موعد مباراة تشيلسي وشيفيلد وينزداي والقنوات الناقلة

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يحتضن ملعب ستانفورد بريدج مباراة قوية بين تشيلسي وشيفيلد وينزداي في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي وذلك مساء اليوم الاحد والموافق 27 يناير 2019.

ونجح تشيلسي في الصعود والعبور بكل سهولة لذلك الدور بعدما تجاوز عقبة نوتينغهام فورست في الدور الثالث بنتيجة 2-0، أما شيفيلد فقد تخطى لوتون تاون بهدف نظيف.

وتنطلق مباراة تشيلسي وشيفيلد وينزادي على ملعب الستامفورد بريدج اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة تشيلسي وشيفيلد وينزادي في كأس انجلترا مذاعة اليومة على البث المباشر والخي عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق سوار الذهب.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة تشيلسي وشيفيلد وينزادي في كأس الاتحاد الانجليزي عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.