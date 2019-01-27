رياضة | أخر التطورات في قضية اختفاء "سالا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر التطورات في قضية اختفاء "سالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أصدقاء اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا المنتقل حديثاً من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي، الاستسلام لقرار السلطات البريطانية، التي أمرت بوقف البحث عن اللاعب الأرجنتيني، بعد أن فقدوا الأمل في العثور عليه.

وأتخذوا قرار باستئجار قوارب للبحث عن اللاعب الأرجنتيني، بعد أن رفعت فرق البحث والإنقاذ يدها عن استمرار عمليات البحث، للعثور على اللاعب وطاقم الطائرة التي كان يستقلها في رحلته إلى كارديف سيتي.

وانتقد مدرب الفريق الفرنسي قرار وقف السلطات البريطانية، عمليات البحث عن سالا والطائرة المفقودة، ووصفه بالعمل المشين.