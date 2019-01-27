رياضة | موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الهلال مباراة قوية ضد الفيحاء مساء اليوم الأحد ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق ضربة بداية مباراة الهلال والفيحاء على ملعب الأخير اليوم الأحد في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة و6:20 بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام المباراة بمدينة المجمعة الرياضية وسيتم نقلها على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس.

ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب فرق مسابقة برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، أما الفيحاء يحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.