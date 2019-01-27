كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد فريق يوفنتوس لخوض مباراة كبيرة ضد لاتسيو على ملعب الأخير وذلك اليوم الأحد في إطار منافسات الأسبوع 21 من بطولة الدوري الأيطالي.
ويلتقي فريق يوفنتوس مع لاتسيو على ملعب الأولمبيكو اليوم الأحد في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة و10:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وستكون مباراة يوفنتوس مع لاتسيو في الدوري الإيطالي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.
ويحتل فريق يوفنتوس حاليا المركز الأول في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الايطالي برصيد 56 نقطة بينما لاتسيو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الكالتشيو الإيطالي عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.