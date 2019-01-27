رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق يوفنتوس لخوض مباراة كبيرة ضد لاتسيو على ملعب الأخير وذلك اليوم الأحد في إطار منافسات الأسبوع 21 من بطولة الدوري الأيطالي.

ويلتقي فريق يوفنتوس مع لاتسيو على ملعب الأولمبيكو اليوم الأحد في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة و10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة يوفنتوس مع لاتسيو في الدوري الإيطالي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ويحتل فريق يوفنتوس حاليا المركز الأول في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الايطالي برصيد 56 نقطة بينما لاتسيو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الكالتشيو الإيطالي عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.