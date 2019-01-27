شكرا لقرائتكم خبر عن سواريس إلى إنتر ميلانو على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل

أعلن ناديا ساوثمبتون الإنجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي لكرة القدم، السبت، أن مدافع المنتخب البرتغالي، سيدريك سواريس، انتقل إلى النادي اللومباردي على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه نهائيا.

وخاض سواريس (27 عاما) أكثر من 100 مباراة وسجل مرتين منذ انضمامه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2015 للدفاع عن ساوثمبتون.

وأكد إنتر ميلانو انتقال سواريس إلى صفوفه في بيان جاء فيه "سيدريك سواريس هو لاعب جديد في إنتر. انضم المدافع الذي يبلغ 27 عاما إلى الـنيراتزوري على سبيل الإعارة من ساوثمبتون مع خيار التعاقد معه نهائيا".

ويحتل إنتر ميلانو المركز الثالث في الدوري الايطالي متأخرا بفارق 16 نقطة عن المتصدر يوفنتوس.

وبدوره أصدر ساوثمبتون بيانا معتبرا أن "الانتقال (سواريس) يساعد في تحقيق رغبة رالف هازنهوتل (المدرب الجديد) في إيجاد تشكيلة أقوى، مع أخذ المدير الفني بعين الاعتبار صعود الظهير الأيمن الشاب (الفرنسي) يان فاليري، بالاضافة إلى كاين رامسي، منذ وصوله الى النادي".

ويأتي رحيل سواريس ضمن إطار الإصلاحات التي يقوم بها المدرب الجديد هازن هوتل الذي نجح في قيادة ساوثمبتون للمركز الخامس عشر.

وسمح النادي بعودة مهاجمه مانولو غابياديني إلى سمبدوريا الإيطالي وانضمام ستيفن ديفيس إلى رينجرز الاسكتلندي لبقية الموسم على سبيل الإعارة، في وقت منح حارس مرماه فرايزر فورستر حرية الانتقال إلى ناد آخر.