شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال: لدينا مباراة مهمة بقيادة جيسوس والان مع التفاصيل

طالب الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، الجماهير الهلالية بالوقوف خلف فريقها ودعمه في مباراته مع فريق الفيحاء المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

وطمأن رئيس نادي الهلال الجماهير مؤكدًا أن فريقه مستقر بقيادة المدرب جيسوس، مشيرًا إلى أنّ هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل المباراة.

وقال الأمير محمد بن الفيصل، في تغريدة عبر "تويتر": "لا غرابة.. هناك محاولات لزعزعة الفريق تحدث قبل كل مباراة! الفريق مستقر ولله الحمد، وتنتظره مباراة مهمة بقيادة المدرب جيسوس".

وأضاف: "نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الثلاث بحول الله ومواصلة الصدارة".