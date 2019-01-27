الان تتابع مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر في الدوري الايطالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روما- الخليج 365:

يفتح ملعب الأولمبيكو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين يوفنتوس ولاتسيو في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي 2018-19 وذلك اليوم الأحد 27 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 21 جمادى الأولى 1440 هجرياً.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر في الدوري الايطالي

واصل البيانكونيري سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري، وحقق فوزًا على حساب كييفو في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي وظل الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب الوصافة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر في الدوري الايطالي

فبعد مرور 20 جولة لم يتلق زملاء كريستيانو رونالدو أي خسارة حتى الآن، بينما كان التعادل حاضر في مباراتين.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر في الدوري الايطالي

يقدم لاتسيو موسمًا رائعًا حتى الآن في الكالتشيو فحتى الآن وبعد أن لعب النسور 20 مباراة، استطاعوا أن يحتلوا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة خلف روما صاحب المركز الخامس، بعد أن حققوا الفوز في 9 مباريات وتلقوا ست هزائم، وتعادلوا في خمس مباريات.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر في الدوري الايطالي

يغيب عن يوفنتوس في اللقاء ضد لاتسيو الخماسي رودريجو بينتانكور، ماريو ماندجوكيتش، خوان كوادرادو، أندريا بارتزالي، مهدي بن عطية، ولن يفتقد البيانكونيري أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر في الدوري الايطالي

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والقنوات الناقلة

البطولة: الدوري الايطالي لكرة القدم

المباراة: لاتسيو ضد يوفنتوس

الملعب: استاد الأولمبيكو

الموعد: الأحد 27 يناير 2019،21 جمادى الأولى 1440 هجريًا،21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 4

Sport TV 1

Gol TV spain

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 4 HD Cro

Eleven Sports 2 HD

CBC SPORT HD

Eleven Sports 1 Belgium