الامارات | صحيفة: مدرب العين يتعاقد مع الهلال السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: مدرب العين يتعاقد مع الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة الرياضية السعودية مساء اليوم "السبت" أن إدارة الهلال السعودي برئاسة الأمير محمد بن فيصل اتفقت مع مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش لقيادة الفريق خلفاً للبرتغالي خورخي خيسوس.
وأكدت الصحيفة أن زوران سيصل الرياض خلال هذا الأسبوع للتوقيع الرسمي، بعد أن وافقت إدارة العين على فسخ عقده بالتراضي.
وكان زوران ماميتش قد توج مع العين ببطولة الدوري والكأس المحلية في الموسم الماضي، كما قاده للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة أندية العالم أمام ريال مدريد الإسباني.
وسبق للمدرب الكرواتي قيادة الدفة الفنية لنادي النصر السعودي موسم 2016م، قبل أن يغادره إلى العين.
يذكر أن ماميتش بدأ مسيرته التدريبية برفقة نادي دينامو زغرب الكرواتي، وحقق معه الدوري في 3 مرات متتالية، قبل أن يدرب النادي السعودي
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