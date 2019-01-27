شكرا لقرائتكم طلاب الخالدية يظفر بكأس الأمير سلطان للخيل العربية الأصيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - منصور الجبرتي | منذ 5 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 27 يناير 2019 / 01:39

اختتمت أمس (السبت) فعاليات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للجواد العربي، بعد أيام حافلة بالمنافسات الملتهبة، وتوج الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الأمير فهد بن خالد بن سلطان وبحضور الأمير عبدالله بن خالد سلطان المستشار في الديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير سلمان بن خالد بن سلطان بعد فوز الحصان «طلاب الخالدية» بكأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي لسباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة، وأقيم الشوط لمسافة 1800م وبلغت قيمة جوائزه مليون ونصف دولار، وحل في المركز الثاني الحصان «فزاع الخالدية»، وظفر الحصان «مهداف عذبة» لمربط عذبة بالمركز الثالث.



وكان الحصان نادر الخالدية والعائدة ملكيته لاسطبلات الخالدية ظفر بلقب كأس الخالدية الدولي لسباقات السرعة على مسافة 1600م، وتبلغ قيمة جوائزه نصف مليون دولار، حصن وأفراس، عمر أربع سنوات وما فوق، وحل مباشر الخالدية في المركز الثاني، وجاء شارق الخالدية للأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد في المرتبة الثالثة.

وذهب الشوط الأول والذي خصص للخيل العربية المبتدئة، للجواد إرادة الخالدية من مربط العلطا، ونال ذاهل الخالدية لإسطبلات الخالدية المركز الثاني، والجواد الين لمربط الحزام المركز الثالث، أما الشوط الثاني للخيل العربية الأصيلة مفتوح، فجاءت جمانة الخالدية لإسطبلات الخالدية في المركز الأول، وحل مثقال الخالدية لزياد الخضيري في المركز الثاني، وظفر متوكل الخالدية لإسطبلات الخالدية بالمركز الثالث، وفي ثالث أشواط الكأس العالمي والذي خصص للخيل السعودية الأصل والمنشأ ظفر الجواد نوفل الخالدية لإسطبلات الخالدية بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني وقاد الخالدية لمربط براحة الخيل في المركز الثاني، وسيماء الخالدية لمربط الشهيب في المركز الثالث، وفي الشوط الرابع للخيل العربية مفتوح، نالت وثابة الخالدية الثانية لإسطبلات الخالدية المركز الأول، وعدل العدلية لعادل بن خليفة في المركز الثاني، وبحر عذبة لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير في المركز الثالث.

وفي الشوط الخامس المخصص للخيل العربية «أفراس»، حلت الفرس مليحة سيالة لمربط مجد العرب في المركز الأول، ونالت رمضة عذبة لمربط عالية نجد في المركز الثاني، في حين جاءت الفرس حسامية الخالد لإسطبلات الخالدية في المركز الثالث. وفي الشوط السادس أبطال الميادين على جائزك (سيارة)، نال الجواد عاتبة الخالدية لمربط الرياض المركز الأول، وحل نافذ الخالدية لبندر بن حثلين في المركز الثاني، وجاء شداد لأحمد الشمري في المركز الثالث.

وكانت مسابقة عروض الجمال لمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي والتي يشارك بها 450 جواداً انطلقت في الـ21 من يناير الجاري، حيث كانت البداية مع فئة المهرات عمر سنة «أ» وتوجت من خلاله المهرة سارة التنهاة لمربط التنهاة بالمركز الاول، وفي الشوط الثاني مهرات عمر سنة «ب» نالت المهرة دارين السيد لمربط السيد المركز الأول، وفي الشوط الثالث مهرات عمر سنة «ج» نالت المهرة أصايل الزيد المركز الأول، وفي الشوط الرابع مهرات عمر سنة «د» نالت المهرة أضواء العرب لمربط العرب المركز الأول.

وفي الشوط الخامس والمخصص للمهرات أعمار سنتين «أ»، نالت المهرة جنى فور لايف للمالك حيدر الصقر المركز الأول، وجاءت ‏نتائج الشوط السادس مهرات عمر سنتين «ب» نالت المهرة ريم العلوش لمربط العلوش.

وفي الشوط السابع المخصص للمهرات أعمار ثلاث سنوات «أ»، حققت المهرة رشدية الخشاب لمربط الخشاب المركز الأول.