شكرا لقرائتكم شجاعة الإماراتي جمعة تثير آراء متباينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 22:15

أثارت إصابة مدافع الإمارات فارس جمعة في رأسه في اللحظات الأخيرة من فوز بلاده التاريخي على أستراليا الجمعة في ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم، آراء متباينة حول إصراره على إكمال المباراة رغم الضربة القوية على رأسه.



وفي ظل إشادات كبيرة بشجاعة اللاعب وتفانيه بحمل قميص بلاده، انتقد آخرون السماح له بمتابعة المباراة في ظل إصابة قوية برأسه كادت تشكل خطراً على حياته.

وكانت الإمارات متقدمة بهدف علي مبخوت عندما تعرض جمعة (30 عاماً) لضربة قوية على رأسه إثر احتكاك مع الأسترالي ماثيو ليكي، في وقت كان المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني أجرى تبديلاته الثلاثة.

نقل اللاعب خارج أرض الملعب، لكنه أصر على النهوض فيما بدا توازنه مختلاً ليعود للمشاركة في اللحظات الأخيرة متحاملاً على إصابته، ويساهم بشكل لافت بوصول الإمارات الى نصف النهائي حيث ستلاقي قطر الثلثاء المقبل.

وبعد نقله الى المستشفى، قال جمعة من سريره: «أطمئن الناس أني بخير والأمور طيبة... أكملت المباراة من أجل العلم، نقاتل حتى اللحظة الأخيرة».

بدوره، قال حارس الإمارات خالد عيسى: «فارس كان بطلاً اليوم. بلادنا أعطتنا كل شيء، ووفرت لنا كل سبل الراحة، وما قمنا به قطرة في بحر ويجب أن نقدم الغالي والنفيس لها».

في حين قال المدرب المصري لفريق الوحدة السعودي ميدو: «احذروا من تشجيع اللاعبين على مواصلة اللعب وهم في حالة خطرة، هذا قد يعرضهم للوفاة فوراً».