شكرا لقرائتكم الإمارات تحتفي بـ «الأبيض الرائع» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 22:07

احتفت الصحف الإماراتية بـ«الابيض الرائع» و«مبخوت التاريخي» بعد الفوز على أستراليا حاملة اللقب 1-صفر، الذي ضمن لمنتخب الدولة المضيفة التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019 لكرة القدم وتعزيز حظوظه بنيل اللقب للمرة الأولى في تاريخه.



كما استعاد الإعلام الإماراتي الثقة بمنتخب بلاده تحت قيادة البرتو زاكيروني، بعد مرحلة من التشكيك بالمدرب الايطالي والانتقاد لأسلوب لعبه، بعد تأهل «الأبيض» الباهت عن مجموعته بفوز وحيد على الهند (2-صفر) وتعادلين امام البحرين وتايلاند بنتيجة واحدة 1-1، ثم عبور قرغيزستان بعد التمديد 3-2 في دور الـ16، لكن نظرة التشاؤم تحولت إلى تفاؤل بعد العرض المميز أمام استراليا في ربع النهائي وتحقيق الفوز الأول على حسابها بعد ثلاث مباريات رسمية أقيمت بينهما انتهت جميعها لصالح «سوكروز» ولم يسجل «الأبيض» خلالها أي هدف.

وعكست الصحف الصادرة السبت حالة الفرح التي سادت الشارع الإماراتي بكل أطيافه، بعد الفوز الثمين على حامل اللقب، والذي جعل عبد الرحمن محمد نجم منتخب الإمارات السابق وأحد الذين شاركوا في كأس العالم 1990 يجهش بالبكاء على الهواء مباشرة خلال تحليله للمباراة، قبل أن يفقد وعيه ويتم نقله للمستشفى للعلاج.

وعنونت صحيفة الاتحاد في افتتاحيتها الرئيسية «فرحة وطن» مؤكدة أن «المنتخب الذي خاض بصلابة كل هذا المشوار من البداية واخرج بطل 2015 يملك الكثير من الثقة والروح والإرادة والمهارة للوصول إلى منصة التتويج».

وأشادت بالمدرب» زاكيروني الذي تفوق بفكر الكاتيناتشو (طريقة لعب دفاعية ايطالية) واستطاع أن يقرأ منافسه الاسترالي الذي ظهر بشكل وفردي أمام منتخب جماعي ومنظم على ارض الملعب».

من جهتها، عنونت صحيفة «الخليج»: «آه يا مبخوت»، في إشارة إلى صاحب الهدف الوحيد في شباك أستراليا، والذي رفع رصيده إلى أربعة أهداف في النسخة الحالية وتسعة في كأس آسيا، ليصبح هداف العرب التاريخي في البطولة، متجاوزا الكويتي جاسم الهويدي والعراقي يونس محمود (8 أهداف لكل منهما).

كما أصبح هداف نسخة 2015 بخمسة أهداف على بعد هدف من معادلة رصيد الكوري الجنوبي لي دونغ غوك (10 أهداف) وخمسة أهداف من الإيراني علي دائي (14 هدفا)، وكتبت «الخليج» أن الأبيض «ممتع ومقنع وتاريخي في استاد هزاع بن زايد (الذي احتضن مباراة ربع النهائي) بعدما قدم مباراة كبيرة ورائعة، وإحدى أفضل مبارياته في عهد المدرب البرتو زاكيروني ليثأر بأفضل طريقة من استراليا التي كانت هزمته في نصف نهائي نسخة 2014 (2- صفر)».

وعنونت «البيان»: «الشدايد لها عيال زايد (مؤسس دولة الامارات)»، وقالت: «حقق منتخبنا فوزا مستحقا على المنتخب الاسترالي بهدف أحرزه الهداف التاريخي للعرب علي مبخوت».

وأشادت «الإمارات اليوم» بالفوز وعنونت «مبخوت ورجال المنتخب يذيقون استراليا هزيمة تاريخية»، ووصفت «الرؤية» الانتصار أيضا بـ«التاريخي الذي صعد بالإمارت إلى نصف النهائي للمرة الثانية تواليا»، والرابع منذ مشاركته الأولى عام 1980.