شكرا لقرائتكم «الدوري» يعود.. بمباراتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 22:14

تعود عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدوران من جديد بعد توقف دام أسبوعين، بانطلاق الجولة السابعة عشرة بمباراتين مساء اليوم (الأحد).



فعلى ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ، يخرج الهلال متصدر جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، لمواجهة مضيفه الفيحاء الثالث عشر بـ15 نقطة.

ويلتقي الفتح الحادي عشر برصيد 19 نقطة، مع ضيفه القادسية العاشر بـ20 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتستكمل مباريات الجولة مساء الاثنين بأربع مباريات، تجمع أحد والنصر، والتعاون والأهلي، والحزم والوحدة، والباطن مع الفيصلي.

ويخرج النصر ثاني الترتيب برصيد 34 نقطة لمواجهة أحد السادس عشر بـ6 نقاط، على استاد مدينة المجمعة الرياضية.

ويخرج الأهلي رابع جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، لمواجهة التعاون السادس بـ26 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويواجه الوحدة الخامس بـ27 نقطة الحزم الثاني عشر برصيد 15 نقطة، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ويلتقي الفيصلي السابع بـ24 نقطة مع مضيفه الباطن الرابع عشر في لائحة الترتيب برصيد 15 نقطة، على ملعب الأخير.

وتختتم مباريات الجولة الثلثاء بمباراتين، تجمع الأولى بين الرائد والاتفاق، والثانية بين الاتحاد

وضيفه الشباب.

الرائد تاسع جدول ترتيب المسابقة بـ22 نقطة، يستضيف الاتفاق الثامن بـ23 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأخيراً، يستضيف الاتحاد الخامس عشر برصيد 9 نقاط، الشباب الثالث بـ32 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.