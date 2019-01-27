شكرا لقرائتكم إسبانيا: إشبيلية يستعيد المركز الثالث موقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 22:16

أكرم إشبيلية وفادة ضيفه ليفانتي بخماسية نظيفة واستعاد المركز الثالث موقتاً أمس (السبت) في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وصمد ليفانتي طيلة الشوط الأول، قبل أن ينهار في الثاني وتستقبل شباكه 5 أهداف، تناوب على تسجيلها الدوليان الفرنسي التونسي الأصل وسام بن يدر (48) والبرتغالي أندريه سيلفا (60) والأرجنتيني فرانكو فاسكيث (71) وبابلو سارابيا (80 من ركلة جزاء) وكوينسي بروميس (90).

ورفع بن يدر رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم، ولحق بمهاجم سلتا فيغو ياغو أسباس إلى المركز الرابع على لائحة الهدافين، فيما أصبح رصيد سيلفا 9 أهداف في المركز السادس.

وواصل إشبيلية صحوته بعد فوزه الثمين على ضيفه برشلونة 2-صفر الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية، وأكد استعداده الجيد لمباراة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو، حيث سيسعى لتجريد الفريق الكاتالوني من اللقب الذي توّج به في الأعوام الأربعة الأخيرة بينها مرتان على حساب الفريق الأندلسي.

واستعاد إشبيلية نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري (تعادلان وخسارتان)، فحقق انتصاره العاشر هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، مستعيداً المركز الثالث موقتاً من ريال مدريد بفارق المواجهات المباشرة عن الأخير، الذي كان تغلب عليه 2-صفر في المرحلة الماضية على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويلعب ريال مدريد مع مضيفه إسبانيول الأحد.

في المقابل، مني ليفانتي بخسارته التاسعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز العاشر.