شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يصعد للدولية.. و«دياز» مدربا لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 22:06

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تصعيد شكواه ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باستبعاده من بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى المحكمة الرياضية الدولية، وسيدعم الشكوى بملف عن تورط أشخاص لا ينتمون للنادي في أحداث الشغب خلال مباراة الإفريقي التونسي، ويأمل في حسم الشكوى قبل مواجهة قسطنطينية الجزائري التي كانت مقررة في أول فبراير في الجولة الثالثة لدور المجموعات.



على صعيد آخر، أعلن مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ تعيين المدرب السابق لنادي الاتحاد السعودي الأرجنتيني رامون دياز مديرا فنيا خلفا للمقال حسام حسن لسوء النتائج، فيما يقود الفريق في مواجهة الداخلية في الرابع من الشهر المقبل في الجولة الـ 21 بالدوري المصري لكرة القدم المشرف العام على الكرة والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز أحمد حسن. ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الزمالك.

من جهته، أعلن المشرف العام على الكرة بالزمالك أمير مرتضى منصور عن التعاقد مع لاعب وسط مورينسي البرتغالي المصري أحمد سيد «زيزو» لمدة ثلاث مواسم ونصف الموسم بناء على طلب المدير الفني السويسرى كريستيان غروس، وهي الصفقة الثانية للنادي «الأبيض» في الانتقالات الشتوية الجارية بعد صفقة المهاجم المغربي الدولي خالد بوطيب.

من جانب آخر، يستعيد الأهلي في مواجهة الغد المرتقبة أمام وادي دجلة في الدوري المحلي اللاعبين سعد سمير وصلاح محسن وجيرالدو بعدما تعافيهم من الإصابة، وشدد مدربه لاسارتي على أن عودة عدد من الركائز الأساسية تدعم طموحات الفريق.