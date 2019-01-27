شكرا لقرائتكم كاف يجتمع اليوم لحسم الموعد النهائي لبطولة أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ،اجتماعا اليوم بلجنة الطوارئ بالكاف لبحث التجهيزات لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال منتصف شهر يونيو المقبل وعلي رأسها حسم الموعد النهائي للبطولة بعد طلب دول شمال إفريقيا تأجيل انطلاقها لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان واجازة عيد الفطر المبارك وهو ما سيتم حسمه والأقرب هو الموافقة علي الطلب وإقامة البطولة يوم 21 الموافق يوم الجمعه بناء علي طلب مصر بإقامة حفل الافتتاح يوم جمعه لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير.. كما يتفقد اليوم رئيس الكاف استاد القاهرة الذى يستضيف مباراة افتتاح البطولة

كما سيتم تشكيل لجان أمم أفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقي الي جانب تحديد موعد زيارة لجنة الملاعب بالكاف الملاعب المصرية التي ستستضيف مباريات أمم أفريقيا وهي استاد القاهرة و السلام و الكلية الحربية والمكس والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد واستادالحيش بالسويس.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن جميع الملاعب المختارة لاستضافة مباريات أمم افريقيا جاهزة ومطابقة للمواصفات و المعايير الدولية مؤكدا أنه سيتم إغلاق هذه الاستادات منتصف شهر أبريل المقبل للتحضير النهائي البطولة واراحة أرضية هذه الملاعب .