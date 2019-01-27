شكرا لقرائتكم لجنة القيم تجتمع لبحث شكوي الأهلي ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجتمع اليوم لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح للاستماع لأقوال ممثل النادي الاهلي في الشكوي المرفوعة من قبل مجلس إدارة ناديه ضد نادي الزمالك. تقدم الأهلى بمذكرات وc.d ضد نادي الزمالك بسبب التصريحات المسيئة ضدهم فى وسائل الإعلام وطالبت لجنة القيم بالبت فيها.

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