شكرا لقرائتكم خبر عن غياب "حفنى" عن تدريبات الزمالك يُبعده عن العودة لقائمة المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك لجهازه بعد المناقشات حول أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق إن استبعاده من قوائم المباريات يأتى لغيابه عن بعض التدريبات ومنها المران الأخير الذى أقيم يوم الجمعة الماضى حيث تغيب لظروف خاصة.

ولم يمانع جروس غياب حفنى خاصة إنه لظروف خاصة ولكنه أوضح إن غيابه يؤثر على فرصة عودته لقوائم الفريق على عكس محمود الونش العائد من الإصابة حيث ترقب المدير الفنى تعافيه بنسبة مائة بالمائة رغم مشاركته بالتدريبات من أجل الاستعانة به فى الفترة المقبلة حيث أصبح اللاعب جاهزا فى الفترة الحالية للعودة لقائمة الأبيض ووعده بعودة الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة دون تحديد إن كان ذلك سيحدث بداية من مواجهة المقاصة من عدمه.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، التى ستقام بعد غد الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، فى إطار الأسبوع العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعد الحصول على راحة سلبية أمس السبت بعد التعادل فى المباراة الماضية بالدورى أمام بيراميدز بنتيجة 3 / 3.