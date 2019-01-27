شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الترسانة يستضيف أف سى مصر على قمة مجموعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فى السادسة من مساء اليوم، الأحد، فريق الترسانة بقيادة أحمد كشري نظيره أف سى مصر باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة فى لقاء القمة بالمجموعة الثانية ضمن فاعليات الجولة الـ16 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

يدخل الترسانة اللقاء فى المركز الأول للمجموعة برصيد 31 نقطة ، بينما يحتل أف سى مصر المركز الرابع برصيد 28 نقطة ، ويعد لقاء اليوم صعب لكلا الطرفين نظرا لتقارب المستوى وصعوبة تحديد الفائز .

في ذات السياق يلتقى فى الثانية والنصف عصر اليوم فريق سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثانى برصيد 30 نقطة مع الزرقا في مباراة سهلة نظريا لأبناء رمضان السيد المدير والذي سيسعي لتحقيق النقاط الثلاث من أجل العودة لصدارة المجموعة في حالة تعثر الترسانة في مباراته أمام أف سي مصر، كما يلتقى القناة صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة أمام بورتو السويس على ملعب الأخير في الوقت الذي يستضيف فيه الشمس فريق المريخ البورسعيدي في مباراة لاتقبل القسمة علي اثنين لأبناء مصر الجديدة من أجل العودة للمنافسة علي صدارة المجموعة .

وعلي استاد جامعة المنوفية يسعي فريق جمهورية شبين لتحقيق الثلاث نقاط عندما يستضيف فريق النصر الهابط من الدوري الممتاز، بينما يستضيف دمياط منتخب منتخب السويس فى لقاء الهروب من شبح الهبوط .