شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. كيف يستفيد الزمالك من "زيزو"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب فريق موريرينسي البرتغالى، ثانى الصفقات الشتوية التى يضمها الزمالك لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد إتمام التعاقد معه والتوقيع على عقود الانتقال للأبيض لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

"زيزو" صاحب الـ23 عاما تعاقد معه الزمالك مقابل 300 ألف دولار وسبق له اللعب مع أندية، ليرس البلجيكي من موسم 2013 وحتى موسم 2016 ثم انتقل إلى نادي ناسيونال البرتغالى ولعب معه موسم 2017، قبل الانتقال إلى فريقه الحالى موريرينسي قبل أن ينضم للزمالك بناءً على طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، وذلك للاستفادة منه لتدعيم صفوف الأبيض، الذى يواصل منافساته للتتويج بلقب الدورى الممتاز، بالإضافة إلى سعيه لمواصلة انتصاراته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يستعرض ”الخليج 365” أبرز العوامل التى قد يستفيد منها الزمالك بعد التعاقد مع "زيزو" فى الميركاتو الشتوى الحالى..

- البداية مع ليرس البلجيكى

انتقل زيزو من صفوف وادى دجلة، للانتقال إلى ليرس البلجيكى، واستمر فى الفريق "الرديف"، موسم 2013 -2014، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول الذى استمر معه حتى موسم 2017، شارك أحمد سيد مع ليرس فى 77 مباراة استطاع خلالها إحراز 5 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى، يعتبر نادى ليرس أكثر الأندية التى ارتكب فيها "زيزو" أخطاء فى الملعب حيث حصل على 15 إنذار وتم طرده مرتين بعد الحصول على إنذرين فى نفس المباراة.

شارك زيزو مع ليرس فى مركز وسط الملعب خلال 14 مباراة، ومدافع فى 8 مباريات وصانع ألعاب فى 6 مباريات ومركز الجناح الأيمن فى 5 مباريات والجناح الأيسر فى 3 مباريات.

- زيزو مع ناسيونال البرتغالى

فى يناير 2017، انتقل زيزو من صفوف ليرس البلجيكى إلى نادى ناسيونال البرتغالى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ليستمر مع الفريق البرتغالى حتى نهاية الموسم، شارك زيزو مع ناسيونال فى 13 مباراة، سجل خلالهم هدفين، على الرغم من اندفاعاته الكثيرة والتى تسببت فى ارتكابه العديد من الاخطاء مع ليرس إلا أن محطته مع ناسيونال اختلفت بعض الشيء حيث لم يحصل سوى على إنذار واحد طوال الـ13 مباراة.

شارك مع ناسيونال فى مركز وسط الملعب فى 4 مباريات وصانع ألعاب فى 3 مباريات والجناح الأيسر فى 3 مباريات والجناح الأيمن فى مباراتين.

- اللعب مع موريرينسي البرتغالى

انتقل أحمد السيد من نادى ناسيونال بعد انتهاء مدة إعارته إلى نادى موريرينسي البرتغالى أيضًا، 30 أغسطس 2017، واستمر معهم حتى يناير 2019، قبل أن ينضم للزمالك، شارك زيزو مع موريرينسى فى 33 مباراة، احرز خلالهم هدفين وصنع هدفًا.

نلاحظ أيضًا أن زيزو خفض كثيرًا من أخطاءه التى ارتكبها فى محطته الأولى مع ليرس بعدما حصل على إنذارين فقط مع موريرينسى، ولكنه حصل عليهم فى مباراة واحدة ليتم طرده فى اللقاء.

- زيزو لم يشارك فى أى مباراة منذ 274 يومًا

ربما الأزمة التى ستواجه الزمالك بعد التعاقد مع زيزو هى تأهيله وتجهيزه بدنيًا وفنيًا بشكل سريع حتى يتمكن من المشاركة مع الأبيض فى المباريات المقبلة، وذلك بعدما ابتعد عن المشاركة الأساسية فى أى مباراة منذ 9 أشهر، بمعدل 274 يومًا، تعود أخر مشاركة لزيزو مع موريرينسى أمام فريق فيتوريا جيماريش، فى الجولة الثامنة والعشرون من منافسات الدورى البرتغالى، والتى أقيمت يوم 27 أبريل الماضى، وشارك خلالها لمدة 18 دقيقة.

شارك زيزو مع موريرينسى فى 16 مباراة فى مركز الجناح الأيمن، و3 مباريات جناح أيسر، ومباراة صانع ألعاب ومباراة كمهاجم صريح.