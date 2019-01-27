رياضة | رمضان صبحي أبرزهم.. 5 لاعبين يقتربون من الانضمام لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي أبرزهم.. 5 لاعبين يقتربون من الانضمام لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يراقب المكسيكي خافيير أجيري، الخماسي عبدالله جمعة ومحمود كهربا ثنائي الزمالك، وثلاثي الأهلي رمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر تمهيدا لضمهم لصفوف الفريق، خلال المعسكر المقبل للفراعنة.
ويقدم الخماسي مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة بالدوري الممتاز، وطلب أجيري من معاونيه تجهيز تقارير شاملة عن الخماسي.
ويستعد المنتخب لمواجهة النيجر خلال مارس المقبل بالجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، ثم يخوض بعدها ودية نيجيريا فى نيجيريا.
أبدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، موافقته على الطلب المقدم من دول شمال أفريقيا، بشأن تأجيل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية لمدة أسبوع، لتعارض فترة الإعداد مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
يذكر فأن دولة مصر قد فازت بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد التفوق على ملف جنوب أفريقيا في التصويت بنتيجة 16-1.
وكان من المقرر، إقامة البطولة خلال الفترة من 15 يونيو المقبل إلى 13 يوليو، قبل أن يقرر "الكاف" تأجيلها لمدة أسبوع بناءاً على طلب دول شمال أفريقيا.
وأوضح أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري عبر برنامجه "ملعب أون" على "أون سبورت"، إن مجلس إدارة الجبلاية قد تلقى موافقة من الكاف على طلب تأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع.
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