رياضة | مؤمن زكريا يكشف كواليس رحيله عن معسكر الفريق "بسبب لاسارتي"

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كشف مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المعار لصفوف أحد السعودي، عن حقيقة ماحدث عقب استبعاده من قائمة اول مباراة للاحمر تحت قيادة لاسارتي الفنية.

وقال مؤمن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: فؤجئت باستبعادي من قائمة أول مباراة تحت قيادة لاسارتي الفنية.

واردف : قمت بجمع ملابسي للعودة الى منزلي، وفوجئت بعد ذلك بخبر جمع متعلقاتي من اجل الرحيل وفسخ تعاقدي وهذا لم يحدث. كشف مؤمن زكريا لاعب نادي أحد السعودي كواليس زيارته للنادي الأهلي يوم السبت قبل رحيله عن الفريق . وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشاة صدى البلد "لم يحدث ان تم التحقيق معي في الأهلي اليوم مثلما تردد". متابعًا "حضرت إلى الأهلي من أجل مصافحة اللاعبين وتوديعهم وتوديع الجهاز الفني، قابلت الجميع وتمنوا لي التوفيق". واضاف "لم أصرح بأي شيء خاطيء من أجل ان يتم التحقيق معي". وأستكمل مؤمن "كابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي قابلني في المران وتمنى لي التوفيق في الخطوة وأكد انها ستكون خطوة مهمة".

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