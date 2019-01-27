رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة نارية ضد إسبانيول مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني. ويحتضن ملعب كورنيلا إل برات مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني وذلك في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة. وستنقل مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي. ويحتل فريق ريال مدريد حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية برصيد 36 نقطة بينما إسبانيول في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة. ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الاسباني عبر موقع الخليج 365 الرياضي. ويتوقع أن يلعب ريال مدريد بالتشكيلة التالية: حراسة المرمى: تيبو كورتوا الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز



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