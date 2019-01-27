رياضة | موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف جيرونا على استاد مونتليفي نظيره برشلونة وذلك اليوم الأحد 27 يناير 2019، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدروي الإسباني 2018-19.

وتلقى فريق برشلونة خسارة قاسية من إشبيلية بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وفي الدوري؛ حقق برشلونة الفوز على ليجانيس بثلاثية مقابل هدف، ليظل على صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق خمس نقاط كاملة عن فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وتلقى فريق جيرونا في الجولة الماضية خسارة على يد ريال بيتيس في الجولة الـ20 من الليجا، ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة خلف إيبار صاحب المركز الحادي عشر.

وسيتم نقل مباراة برشلونة مع جيرونا في الدوري الإسباني عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة.

ومن المتوقع أن يلعب برشلونة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا - كيلمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

الوسط: آرتور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

الهجوم: فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي