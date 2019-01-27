رياضة | عاجل.. الأهلي يقترب من ضم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقترب من ضم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع أحمد سامي مدافع فريق طلائع الجيش لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان لاسارتي المدير الفني للأهلي، قد طلب ضم مدافع مميز جديد للفريق خلال الميركاتو الشتوي.

ويسعى الأهلي لحسم صفقة سامي في سرية تامة خلال الساعات المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية، من أجل المنافسة على البطولات.

ونجح الأهلي في التدعيم بالعديد من الصفقات القوية والمميزة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، أبرزها حسين الشحات ورمضان صبحي وحمدي فتحي.

ويجهز الأهلي عرضا مغريا لضم الفريق، حيث سيقوم الفريق بتقديم عرض 20 مليون جنيه وإعارة لاعبين من الأحمر لضم اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاصة:

1- الزمالك 42 نقطة.

2- بيراميدز 39 نقطة.

3- الأهلي 30 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 27 نقطة.

7- طلائع الجيش 24 نقطة.

8- سموحة 24 نقطة.

9- حرس الحدود 24 نقطة.

10- الجونة 22 نقطة.

11- نجوم المستقبل 21 نقطة.

12- الداخلية 21 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 20 نقطة.

14- إنبي 20 نقطة.

15- وادي دجلة 20 نقطة.

16- الإسماعيلي 20 نقطة.

17- المصري 19 نقطة.

18- بتروجيت 15 نقطة.