رياضة | ريال مدريد ينافس برشلونة على صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينافس برشلونة على صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني اقتحم المنافسة على ضم الفرنسي أدريان رابيو نجم وسط باريس سان جيرمان والذي يرغب برشلونة في التعاقد معه.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى إن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع رابيو بشرط الحفاظ على العلاقات الجيدة مع باريس سان جيرمان.

وتفيد التقارير بأن كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام هو المفضل لدى إدارة ريال مدريد لتدعيم خط وسط الفريق لكن إدارة الميرنجي لن تغفل الفرص المتاحة في السوق.

وأكد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع رابيو بسبب وضعه مع باريس بالإضافة لمعرفة النادي مدى صعوبة التعاقد مع اللاعب الدنماركي من توتنهام.

وذكر الموقع أن ريال مدريد يحرص على إبقاء العلاقات مع باريس سان جيرمان جيدة حتى لو اضطر الفريق لتقديم مبلغ بسيط مقابل الحصول على رابيو الصيف المقبل رغم انتهاء عقده مع باريس.

وأوضح الموقع أن رابيو سعيد بسبب الاهتمام المفاجئ من ريال مدريد وأن فكرة النادي الملكي تتمحور حول أن يتم حل كل شيء بسرعة وبشكل مرضٍ للجميع دون أن تكون هناك أي خطوات خاطئة.

يذكر أن عقد رابيو مع باريس سان جيرمان سينتهي آخر الموسم الحالي ويمكنه الرحيل مجانًا عن الفريق الصيف المقبل ويعد برشلونة أكثر الفرق اهتمام به بالإضافة إلى يوفنتوس.