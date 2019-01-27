رياضة | برشلونة يحدد سعر بيع نجم الفريق ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد سعر بيع نجم الفريق ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي طالب ناديه بضم العديد من الصفقات المميزة الصيف المقبل لمواصلة بناء فريق قادر على التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن رونالدو طلب من إدارة النادي التعاقد مع الكرواتي راكيتيتش نجم برشلونة في الصيف المقبل.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن رونالدو يرغب في جعل يوفنتوس واحد من أكثر الفرق المخيفة في أوروبا لذلك يحلم برؤية العديد من اللاعبين الكبار معه في نفس الفريق.

وأكد الموقع الإسباني أن راكيتيتش في حالة تلقيه عرض رسمي من يوفنتوس سوف يفكر في الأمر بشكل جاد خاصة بعد نجاح برشلونة في التعاقد مع دي يونج من آياكس الهولندي والذي يشغل نفس مركز راكيتيتش داخل الملعب.

وذكرت التقارير الصحفية بأن برشلونة قد يتنازل عن خدمات راكيتيتش ب80 مليون يورو.