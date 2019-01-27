رياضة | موعد مباراة نادال وديوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نادال وديوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وذلك بعدما فاز بسهولة على الفرنسي لوكاس بويل بثلاث مجموعات نظيفة.

وحقق بذلك نوفاك حلم عشاق التنس عموما بمشاهدة نهائي تاريخي يجمعه مع الإسباني رافاييل نادال في نهائي يجمع 31 جراند سلام.

ويشهد النهائي منافسة على أعلى مستوى، فقد عاد نادال إلى الملاعب هذا الموسم بعد غياب عدة أشهر بسبب الإصابة، يتطلع إلى إحراز اللقب الثامن عشر له ببطولات "الجراند سلام" الأربع الكبرى، في حين يطمح نوفاك للقب الخامس عشر.

وينتظر عشاق التنس موعد المباراة النهائية لفردي الرجال بين نوفاك ديوكوفيتش رافاييل نادال حيثُ سيكون اليوم الأحد الموافق 27 يناير الجاري في ملبورن.

وتنطلق مباراة نوفاك ونادال اليوم الأحد في تمام الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش والساعة 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، و10:30 بتوقيت مصر.