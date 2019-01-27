رياضة | مؤمن زكريا: الشحات انتقل للعين الإماراتي بعد فشل رحيلي.. وطلبات مدرب أهلي جدة كانت صعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا: الشحات انتقل للعين الإماراتي بعد فشل رحيلي.. وطلبات مدرب أهلي جدة كانت صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المعار لصفوف أحد السعودي، عن فشل رحيله لصفوف العين الإماراتي من قبل.

وقال مؤمن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت أعرف حسين الشحات من قبل مجيئه للأهلي، وكنت سأنتقل للعين لكن القيد هناك أغلق قبل مباراة الأهلي والزمالك، ورفض عبد الحفيظ رحيلي".

وأكمل: "وكيلي أحمد يحيي رشح حسين الشحات للإنضمام، وربنا كرم حسين وانا رحت السعودية".

وأضاف: "المدرب قال لي ستشارك بدلاً من السومة، قلت له انا مهاجم، وفي أول مباراة سجلت هدفين، وبعد ذلك هدفا عندما كنا متاخرين وانا لا ألعب كمهاجم".

أكد مؤمن زكريا لاعب نادي أحد السعودي، أن خسارة الأهلي امام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا لم تكن متوقعه

وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: احمد فتحي ابلغني بشعوره بهزيمتنا عقب تسجيل الترجي هدفهم الأول

واردف : توقيت الهدف كان صعب للغايه، الترجي ليس بالفريق القوي الذي يهزم الأهلي

وعن إصابة هشام محمد قبل اللقاء قال : بعثة الفريق لم تكن مأمنة بالشكل الكافي، ماحدث لهشام محمد ازادنا اصرار وحماس.

كشف مؤمن زكريا لاعب نادي أحد السعودي كواليس زيارته للنادي الأهلي يوم السبت قبل رحيله عن الفريق

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وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشاة صدى البلد "لم يحدث ان تم التحقيق معي في الأهلي اليوم مثلما تردد".

متابعًا "حضرت إلى الأهلي من أجل مصافحة اللاعبين وتوديعهم وتوديع الجهاز الفني، قابلت الجميع وتمنوا لي التوفيق".

واضاف "لم أصرح بأي شيء خاطيء من أجل ان يتم التحقيق معي".

وأستكمل مؤمن "كابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي قابلني في المران وتمنى لي التوفيق في الخطوة وأكد انها ستكون خطوة مهمة".