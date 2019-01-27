رياضة | نجم مانشستر يونايتد يصدم محمد صلاح

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قال جيسي لينجارد نجم فريق مانشستر يونايتد، إن النجم البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي، هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن. وتابع نجم مانشستر خلال تصريحات نقلتها صحيفة مترو البريطانية:" بالطبع هازارد هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بلا شك". وتجاهل الدولي الإنجليزي الأداء المميز الذي يقدمه الفرعون المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل نجم الريدز صدارة هدافي البريمير ليج برصيد 16 هدفا. ويقدم هازارد مستوى مميز مع البلوز، وسط تقارير صحفية تشير إلى اقتراب رحيله لريال مدريد الصيف المقبل.

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