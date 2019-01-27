رياضة | مؤمن زكريا: الشناوي "محظوظ" لعدم مشاركتي أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا: الشناوي "محظوظ" لعدم مشاركتي أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داعب مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المعار لصفوف أحد السعودي، صديقه أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، مشددا بأنه محظوظ لعدم مشاركته أمامه بلقاء الفريقين الأخير.

وقال مؤمن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: أحمد الشناوي "حبيبي" ودائما ما أقول له خلال تواجدي ندا له في أي مباراة "هديك حباية النهاردة".

وفسر زكريا : هذه الجملة معناها انني سأحرز هدف في مرماه، لدرجة انه اصبح يتشائم من تواجدي بجانبه في اي مباراة بسبب هذه الجملة.

واختتم كلماته : الشناوي كان محظوظا لعدم مشاركتي أمامه بمباراة الاهلي وبيراميدز الاخيرة.

أكد مؤمن زكريا لاعب نادي أحد السعودي، أن خسارة الأهلي امام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا لم تكن متوقعه

وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: احمد فتحي ابلغني بشعوره بهزيمتنا عقب تسجيل الترجي هدفهم الأول

واردف : توقيت الهدف كان صعب للغايه، الترجي ليس بالفريق القوي الذي يهزم الأهلي

وعن إصابة هشام محمد قبل اللقاء قال : بعثة الفريق لم تكن مأمنة بالشكل الكافي، ماحدث لهشام محمد ازادنا اصرار وحماس.

كشف مؤمن زكريا لاعب نادي أحد السعودي كواليس زيارته للنادي الأهلي يوم السبت قبل رحيله عن الفريق

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وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشاة صدى البلد "لم يحدث ان تم التحقيق معي في الأهلي اليوم مثلما تردد".

متابعًا "حضرت إلى الأهلي من أجل مصافحة اللاعبين وتوديعهم وتوديع الجهاز الفني، قابلت الجميع وتمنوا لي التوفيق".

واضاف "لم أصرح بأي شيء خاطيء من أجل ان يتم التحقيق معي".

وأستكمل مؤمن "كابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي قابلني في المران وتمنى لي التوفيق في الخطوة وأكد انها ستكون خطوة مهمة".