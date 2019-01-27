رياضة | هازارد يهدد صفقة ريال مدريد المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يهدد صفقة ريال مدريد المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مسئولو ريال مدريد لاتفاق مع نجم فريق توتنهام لضمه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتردد أيضا في الأونة الأخيرة اسم النجم البلجيكي إيدن هازارد، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، بالانضمام إلى قلعة البيرنابيو، وعلى الرغم من رفض تشيلسي رحيل اللاعب، الا ان هازارد لديه النية بالفعل للرحيل عن الفريق.

وينوي ريال مدريد الدخول بقوة هذه المرة في الميركاتو الصيفي المقبل والحصول على قائد تشيلسي والذي أصبح أحد أهم أولوياته، ووفقا لموقع «ترانسفير ماركت» الألماني فإن قيمة اللاعب تقدر بقيمة 150 مليون يورو حاليا، على الرغم من أنه كلف خزائن تشيلسي لضمه من نادي ليل الفرنسي مبلغ 35 مليون يورو في صيف عام 2012، ولكن إدارة الملكي تأخذ في الاعتبار أن اللاعب سيصبح مجانا في صيف 2020، ولذلك لا تفكر في أن تقدم أكثر من 100 مليون يورو في الصفقة في الصيف المقبل.

وفي حالة ضم هازارد فان الريال سيقوم بالصرف النظر عن ضم النجم السويدي اريكسن لاعب توتنهام.