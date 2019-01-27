اونلاين | بث مباشر نادال vs دجوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا للتنس

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بث مباشر نادال vs دجوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا للتنس

سيكون عشاق الكرة الصفراء على موعد للتاريخ، عندما يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع الإسباني رافائيل نادال صباح اليوم، الاحد، في نهائي بطولة أستراليا للتنس، في مباراة تعد هي الأقوي في عالم الكرة الصفراء بين الإعصار الصربي والماتادور الإسباني.

بث مباشر نادال vs دجوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا للتنس

ويدخل ديوكوفيتش ونادال المباراة من أجل تحقيق اللقب الغالي ولا شيئًا سواه، وذلك من أجل تقليص الفارق مع كوكب التنس،السويسري روجر فيدرير صاحب الرقم القياسي في بطولات الجراند سلام برصيد 20 بطولة.

بث مباشر نادال vs دجوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا للتنس

ويملتك الماتادور الإسباني رافائيل نادال 17 لقب، فيما يوجد لدي الصربي ديوكوفيتش 14 لقب، وإذا نجح ديوكوفيتش في الفوز بالبطولة الكبري، فأنه سينفرد بالمركز الثالث الذي يتقاسمه حاليا مع الأميركي بيت سامبراس في عدد ألقاب البطولات الأربعة الكبري (بطولة أميركا، بطولة أستراليا، بطولة فرنسا، بطولة ويمبلدون).

بث مباشر نادال vs دجوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا للتنس

وتعد هذه المباراة هي رقم 53 بين اللاعبين ويتفوق ديوكوفيتش بفارق ضئيل من خلال تحقيقه الفوز في 27 مباراة مقابل 25 لنادال، كما انها المواجهة الثامنة بينهما في نهائي على لقب كبير ضمن الجراند سلام ويتفوق نادال بنسبة ضئيلة أيضا لأنه فاز في أربع مواجهات بينها الثلاث الأخيرة تواليا مقابل 3 للصربي.

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