انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. انطلاق أول دوري نسائي لكرة الصالات بالكويت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 02:31 صباحاً - أطلق الاتحاد الكويتي لكرة القدم النسخة الرسمية الأولى من دوري كرة الصالات النسائية، في خطوة هامة بتاريخ الكرة الكويتية.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاتحاد الكويتي أطلق النسخة الرسمية الأولى من دوري كرة الصالات النسائية، بمشاركة 11 فريقاً و55 لاعبة".

وتقام منافسات المسابقة بنظام الدوري من دور واحد، حيث تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى "المربع الذهبي"، الذي سيقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي المتصدر مع صاحب المركز الرابع، في حين يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث وجهاً لوجه.

وكانت الفكرة قد وُلدت في يوليو الماضي، الذي شهد إعلان مجلس إدارة اللجنة النسائية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وشهد الشهر التالي تعاقد اللجنة النسائية مع المدربة الإيرانية، شهرزاد مظفر، حيث أقامت معسكراً تدريبياً شهد مشاركة 45 لاعبة كويتية، وكان الهدف منه اختيار النواة الأساسية لبناء منتخب الكويت لسيدات الصالات.

وفي ديسمبر 2018، أعلنت عضوة اتحاد الكرة الكويتي فاطمة حيات، رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، أن بلادها سوف تستضيف البطولة الخليجية الأولى لكرة الصالات النسائية في نوفمبر المقبل، بدعم من رئيس الاتحاد أحمد اليوسف الصباح.

تجدر الإشارة إلى أن الكرة الكويتية عانت الإيقاف الدولي منذ أكتوبر 2015، بسبب ما سماه "الفيفا" "تدخّل السلطات الحكومية في الشأن الرياضي"، قبل أن يرفعه في ديسمبر 2017، مسدلاً الستار على حقبة سوداء في تاريخ "اللعبة الشعبية الأولى بالبلاد".