شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة جديدة يسعى لها يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو والان مع التفاصيل

السعودة نيوز 365- كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، نهاية الموسم الحالي، بعدما ابتعد اللاعب عن حسابات الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب الميرنجي، في المباريات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى استعداد اليوفي لدفع 60 مليون يورو في تلك الصفقة، مقابل الحصول على خدمات القائد الثاني للفريق الملكي، في حين يمتلك مارسيلو في عقده شرطًا جزائيًا يبلغ 200 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن صفقة انتقال مارسيلو لليوفنتوس قد تتضمن دخول أليكس ساندرو الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية.