شكرا لقرائتكم خبر عن دي يونج: لن أرتدي مع برشلونة القميص رقم 14 .. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

الخليج 365- "لن أرتدي مع برشلونة القميص رقم 14"، بهذه الجملة، رفض الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط نادي أياكس أمستردام، مقارنته بمواطنه "يوهان كرويف"، أسطورة نادي برشلونة الذي سينتقل إليه دي يونج الصيف المقبل.

وأفصح دي يونج عن السبب في تصريحات لشبكة "Voetbal Primeur" الهولندية، قائلًا: "لن أرتدي مع برشلونة القميص رقم 14، هذا لا يبدو منطقيًا بالنسبة لي أن ترتدي قميص هذه الأسطورة".

وعن نتائج ارتداء قميص كرويف، أوضح فرينكي: "الشيء الوحيد الذي سأحصل عليه في حالة ارتدائي هذا الرقم، المقارنة التي سيحاول البعض عقدها بيني وبينه، وأعتقد أنني يجب علي الابتعاد عنها".

واستكمل: "أحاول الابتعاد عن المقارنات؛ للتركيز فيما يجب عليَّ تقديمه مع الفريق، بالطبع من الجيد المقارنة معه، ولكنني بعيدًا تمامًا، عن مستوى كرويف ولن أكون أبدًا مثله لذلك لا أفكر في هذا الأمر".

وعن مدى إجادته للغة الإسبانية: "بعض الكلمات فقط، ولكن سيكون أمامي بعض الوقت للتعلم".

وأتم تصريحاته: "هل تعرف نشيد برشلونة؟ لا أعرفه، ولكنني أجيد الغناء".

يذكر أن "دي يونج" قد أتم انتقاله إلى برشلونة يوم الأربعاء الماضي ووقع العقود الرسمية للانتقال إلى الفريق الكتالوني، وسينضم لصفوف البرسا رسميًا بدايةً من الموسم المقبل بمقابل 76 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليون كمتغيرات.