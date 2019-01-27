شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يسعى لتدعيم دفاعه بصفقة جديدة تقدر بـ 20 مليون ولاعبين والان مع التفاصيل

الخليج 365- يسعى النادي الأهلي المصري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للتفاوض مع أحمد سامي، مدافع فريق طلائع الجيش، لضمه لصفوف الأحمر، بصفقة تقارب الـ 20 مليون جنيه، وإعارة لاعبين من الأهلي.

ويأتي سعي الأهلي لهذه الصفقة؛ نتيجة للإصابات المتكررة التي تضرب خط دفاعه.

جاء ذلك ضمن عمل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تدعيم صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية، من أجل المنافسة على البطولات.

فقد أبرم الأهلي العديد من الصفقات القوية والمميزة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، أبرزها حسين الشحات ورمضان صبحي وحمدي فتحي.

يذكر أن الأهلي قد دخل في مفاوضات مع سامي، عندما كان لاعبًا في مصر المقاصة خلال يناير العام الماضي، ولم تتم المفاوضات.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري الممتاز.