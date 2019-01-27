شكرا لقرائتكم خبر عن نجما أرسنال السابقان يبديان رأيهما في رودريجيز والان مع التفاصيل

الخليج 365- أبدى نجما الأرسنال الإنجليزي السابقان، لورين بيسان وإيمانويل بوتي، عن حقيقة تعاقد ناديهما مع النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني.

قال بيسان: " جيمس موهوب جدًا، لكن يجب على الأرسنال أن ينظر بجدية في صفقة جيمس رودريجيز".

وأضاف في تصريحه: " هناك علامات لتلك الصفقة منها، راتب اللاعب المرتفع جدًا".

فيما أكد بوتي: "أنا أعرف جيمس منذ أن كان في موناكو،وأعتقد أنه يمتلك جودة كبيرة، فهو عبارة عن مزيج بين سيسك فابريجاس وإيسكو، وأعتقد أنه سيكون توقيع مثالي لأرسنال".