شكرا لقرائتكم خبر عن نجما أرسنال السابقان يبديان رأيهما في رودريجيز والان مع التفاصيل
الخليج 365- أبدى نجما الأرسنال الإنجليزي السابقان، لورين بيسان وإيمانويل بوتي، عن حقيقة تعاقد ناديهما مع النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني.
قال بيسان: " جيمس موهوب جدًا، لكن يجب على الأرسنال أن ينظر بجدية في صفقة جيمس رودريجيز".
وأضاف في تصريحه: " هناك علامات لتلك الصفقة منها، راتب اللاعب المرتفع جدًا".
فيما أكد بوتي: "أنا أعرف جيمس منذ أن كان في موناكو،وأعتقد أنه يمتلك جودة كبيرة، فهو عبارة عن مزيج بين سيسك فابريجاس وإيسكو، وأعتقد أنه سيكون توقيع مثالي لأرسنال".
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