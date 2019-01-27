شكرا لقرائتكم خبر عن صيف العميد «صيعري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

كشفت مصادر لـ«الخليج 365» أن نادي الاتحاد أجل إتمام صفقة المهاجم الدولي لاعب نادي الاتفاق المعار لنادي الحزم حاليا محمد الصيعري إلى فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن تعذر إتمام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إثر طلب نادي الحزم مبلغا تجاوز 5 ملايين ريال مقابل إنهاء إعارة الصيعري، وهو ما رفضه نادي الاتفاق، الذي كان قد توصل مع نادي الاتحاد لاتفاق على تفاصيل الصفقة، إذ سيحصل نادي الاتفاق على مبلغ 15 مليون ريال، فيما سينال اللاعب مبلغ 5 ملايين ريال.

من جانب آخر، يستقر المدرب بيليتش على الأسماء الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الشباب بعد غد (الثلاثاء)، على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيجري مناورة كروية اليوم سيعتمد من خلالها النهج الفني والعناصر الأساسية.

ويهدف المدرب بيليتش لتجهيز فريقه فنيا ونفسيا للمواجهة، التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3، وتحقيق أول انتصار له على استاد الجوهرة الموسم الحالي، إذ نجح الفريق الاتحادي في تحقيق انتصارين كانا خارج أرضه أمام الباطن والقادسية في دوري المحترفين.