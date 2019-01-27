شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الجاسم يعود للأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شارك الكابتن تيسير الجاسم في تدريبات فريق الأهلي مساء أمس، عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الوحدة. وكان الجاسم جدد عقده مع الأهلي لموسمين الصيف الماضي.

من جانب آخر، ينهي الفريق الكروي الأول تحضيراته الفنية اليوم لمباراة التعاون غدا (الإثنين) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيجري المدرب غويدي مناورة كروية سيحدد خلالها العناصر الأساسية التي سيخوض بها المواجهة القادمة.

ويطمح المدرب الأهلاوي في مواصلة الانتصارات وحصد النقاط من أجل التقدم للأمام في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين. وستغادر بعثة الفريق اليوم (الأحد) لمنطقة القصيم، ومن ثم التوجه لبريدة من أجل التحضير للقاء التعاون.