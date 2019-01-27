شكرا لقرائتكم خبر عن نكسة الفيحاء تغري «المتصدر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تنطلق اليوم (الأحد) لقاءات الجولة الـ17 من دوري المحترفين بلقاءين يجمع الأول الفتح والقادسية عند الساعة 3:20عصرا، فيما يحل متصدر الدوري الهلال ضيفاً على الفيحاء عند الساعة 6:20 مساء.

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يستضيف فريق الفتح نظيره القادسية، بعد خروجهما المبكر والمفاجئ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويشعل فارق النقطة بينهما هذا اللقاء، إذ يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الفتح المواجهة محتلا المركز الـ11 برصيد 19 نقطة حصدها من 4 انتصارات و7 تعادلات، فيما خسر في 5 لقاءات كان آخرها أمام الوحدة بهدف دون مقابل في الجولة الماضية.

فيما يدخل القادسية المباراة وهو في المركز الـ10 برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين و8 هزائم كان آخرها من الاتحاد في الجولة الماضية بهدف دون مقابل. ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وخطف النقاط الـ3 للهروب من مراكز المؤخرة.

وعلى ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، يستضيف فريق الفيحاء نظيره الهلال متصدر الدوري. ويدخل صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء بعد الخسارتين الثقيلتين التي تعرض لهما من فريقي الشباب والنصر، ففي آخر لقاءاته خسر من النصر بسداسية نظيفة ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر كذلك أمام الشباب بنتيجة 1/‏‏4 في الجولة الماضية من الدوري، ويحتل المركز الـ13 برصيد 15 جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات، فيما خسر 9 لقاءات، ورغم صعوبة ضيفه في لقاء اليوم إلا أن الفيحاء يسعى لتعويض جماهيره تلك الهزائم والخروج بنتيجة إيجابية.

أما فريق الهلال متصدر الدوري برصيد 37 نقطة من 11 فوزا و4 تعادلات وخسارة وحيدة، فإنه يأمل من خلال هذا اللقاء للعودة لنغمة الانتصارات بعد أن تعادل في آخر لقاءين له في الدوري أمام التعاون والرائد، وفي ظل عودة لاعبيه الدوليين فإنه الأقرب للفوز في لقاء الليلة وحصد النقاط الـ3.