شكرا لقرائتكم خبر عن بيتيفا: المباراة صعبة هدفنا النقاط الثلاث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أبدى مدرب فريق القادسية البلغاري ايفاييلو بيتيفا تفاؤله بتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الفتح، معتمدا على استعداد فريقه الجيد خلال الأسبوعين الماضيين لخوض هذه المباراة.

وأضاف: «سندخل المباراة من أجل النقاط الـ3، حتى نعود لطريق الانتصارات من جديد بعد موجة الخسائر التي لحقت بالفريق، كما أن الفتح من الفرق الصعبة التي يحسب لها ألف حساب، لكني أثق بقدرات لاعبي القادسية، فهم يملكون الكثير ليقدموه».

وكان الفريق واصل تدريباته اليومية على ملعب النادي بالخبر، وركز مدرب الفريق على رسم الطريقة التكتيكية التي سيدخل بها مباراة الفتح، إضافة إلى رفع المعدل اللياقي للاعبين وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، وإجراء مناورة على كامل الملعب.