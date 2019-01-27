شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الأولى عالمياً في إنتاج الخيل العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

أكد لـ«الخليج 365» المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي الأمير فهد بن خالد بن سلطان أن متابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، ساهمت في تحقيق النجاح الكبير للمهرجان، مشيرا إلى أن مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي ساهم في تنظيم أول 3 سباقات عالمية للخيل، مبينا أنهم يطمحون أن تكون الخيل المشاركة في السباقات القادمة عالمية ودولية.

وأوضح الأمير فهد بن خالد أنه لأول مرة يشارك 450 جوادا من 7 دول مشاركة في مسابقة الجمال، معربا عن فخره بثقة والده الأمير خالد بن سلطان في تكليفه بالإشراف على المهرجان، مؤكدا في الوقت نفسه أن العام القادم ستكون مشاركة الدول في المهرجان أكثر بدعم من الاتحاد الدولي.

وشدد المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي على الجودة في إقامة المهرجان، إذ أكد أنه سيتم تحسين الآليات وتطويرها، مبينا أن سبب عدم مشاركة عدد من الإسطبلات المعروفة، ومنها إسطبل أبناء الملك عبدالله، وغيره، هو أن المهرجان مخصص للخيل العربية فقط، موضحا أن هذا المهرجان محل رضا ملاك الخيل العربية.

وقال الأمير فهد بن خالد: «إن المملكة تعتبر الأولى على مستوى العالم في الإنتاج، وإن إسطبلات الخالدية تدعم المهرجانات المحلية كافة».

وأشار الأمير فهد بن خالد إلى أنه سيتم تنظيم سباق عالمي من 12 شوطا في 12 دولة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للجواد العربي، منوها بدور الإعلام وحرصه على تغطية مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي، مؤكدا أن صحيفة "الخليج 365" كان لها قصب السبق في التميز والمتابعة والحياد، معربا عن شكره لرئيس تحريرها جميل الذيابي، ومتمنيا للصحيفة وقرائها كل التوفيق، وداعيا جميع القراء لمتابعة الخيل العربية واقتنائها.