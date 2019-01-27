شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعباً يتنافسون في «رويال غرينز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف برعاية SBIA اختيار ماتيو ماناسيرو، الحائز على لقب الجولة الأوروبية للغولف 4 مرات، من بين 11 لاعبا تمت دعوتهم للمشاركة في المنافسات المرتقبة بنادي الغولف رويال غرينز.

وينضم ماناسيرو، حامل لقب بطولة «بي إم دبليو بي. جي. إيه» لعام 2013، اليوم إلى نخبة من اللاعبين المشاركين في البطولة، ومنهم 4 من أفضل 5 لاعبين في العالم، و7 لاعبين من الفائزين ببطولات الغولف الكبرى، و8 لاعبين شاركوا في بطولة كأس «رايدر» للغولف العام الماضي، إذ سيتنافسون جميعا على اللقب اعتبارا من 31 يناير إلى 3 فبراير 2019.

وإضافة إلى ماناسيرو، تمت دعوة 5 لاعبين محترفين، واثنين من اللاعبين المحليين، و3 هواة ينتمون إلى 7 بلدان، من بينها إنجلترا وأستراليا والهند والأردن وجنوب أفريقيا والسعودية.

وتشمل قائمة المدعوين من اللاعبين المحترفين الأسترالي مين وو لي البالغ من العمر 20 عاما، الذي انضم أخيرا إلى ترتيب اللاعبين الأعلى أجراً بعد تسجيل مسيرة مرموقة بين اللاعبين الهواة، إلى جانب الثلاثي الإنجليزي ألفي بلانت، الفائز بالميدالية الفضية كمتصدر للهواة في البطولة المفتوحة للغولف عام 2017، وتود كليمنتس، وماثيو جوردان لاعب بطولة «كأس ووكر»، وكذلك شأن الجنوب أفريقي شون نوريس.

أما الدعوات المحلية، فذهبت إلى اللاعب السعودي المحترف عثمان الملا، والهاوي الهندي ريحان توماس، وكان الملا أول سعودي وأصغر هاوٍ عربي يتأهل للعب في بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» للغولف عام 2007، كما تأهل للعب في بطولة «قطر ماسترز» بعد عام واحد عقب فوزه ببطولة قطر المفتوحة.

ومن اللاعبين الذين تمت دعوتهم للمشاركة اللاعب عبدالرحمن المنصور وسعود الشريف واللاعب شيرغو الكردي البالغ من العمر 15 عاما، الذي لفت الأنظار منذ سن مبكرة بضرباته البارعة وحاز إعجاب النجوم المحترفين الذين التقاهم في بطولات عدة حول العالم.