شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس يتزعم الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) نفى رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل نية الإدارة التوقيع مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، خلفاً لمدرب الفريق الحالي الروماني خيسوس. وقال رئيس الهلال عبر حسابه في تويتر:لا غرابة بأن تكون هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة. الفريق مستقر ولله الحمد، وتنتظره مباراة مهمة بقيادة المدرب خيسوس، نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الـ3 بحول الله، ومواصلة الصدارة.

نفى رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل نية الإدارة التوقيع مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، خلفاً لمدرب الفريق الحالي الروماني خيسوس. وقال رئيس الهلال عبر حسابه في تويتر:لا غرابة بأن تكون هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة. الفريق مستقر ولله الحمد، وتنتظره مباراة مهمة بقيادة المدرب خيسوس، نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الـ3 بحول الله، ومواصلة الصدارة.

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